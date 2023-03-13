Гордеева Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Фекла Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Басалаева Пелагѣя

Отец ребёнка: Гордѣевъ Петръ

Рождение ребёнка
02.04.1893

Дочь: Гордѣева Ирина

Отец ребёнка: Гордѣевъ Петръ

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
28.09.1895

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Гордѣевъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордѣевъ Петръ

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