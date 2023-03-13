Гордеева Фекла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Басалаева Пелагѣя
Отец ребёнка: Гордѣевъ Петръ
Рождение ребёнка
02.04.1893
Дочь: Гордѣева Ирина
Отец ребёнка: Гордѣевъ Петръ
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
28.09.1895
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Гордѣевъ Петръ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордѣевъ Петръ