Аралин Петр Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Аралин Семен Игнатьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аралина Федосья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Аралин Андрей Петров
Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Сухоруков (Аралин) Емельян Петров
Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: (Аралина) Марья Петрова
Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: (Аралина) Акулина Петрова
Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741
Сын: Аралин Иван Петров
Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Аралина) Салманида Петрова
Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова
Смерть
После 1762