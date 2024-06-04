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Аралин Петр Семенов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Аралин Семен Игнатьев

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аралина Федосья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Аралин Андрей Петров

Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Сухоруков (Аралин) Емельян Петров

Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: (Аралина) Марья Петрова

Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: (Аралина) Акулина Петрова

Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741

Сын: Аралин Иван Петров

Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Аралина) Салманида Петрова

Мать ребёнка: Аралина Федосья Федорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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