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Хохлов-Сурихин Александр Иосифович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.11.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1837 ст.

Отец: Хохлов-Сурихин Иосиф Андреевич

Мать: Хохлова-Сурихина (Жулина) Дарья Герасимовна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
09.11.1837 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Герасимович Жулин и родная незамужняя сестра, Иосифу Андреевичу, Анна Андреевна.
Смерть
Неизвестно

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