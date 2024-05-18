Хохлов-Сурихин Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения09.11.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1837 ст.
Крещение
09.11.1837 ст.
Крещение проходило в Воскресенской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Герасимович Жулин и родная незамужняя сестра, Иосифу Андреевичу, Анна Андреевна.
Смерть
Неизвестно