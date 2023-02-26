Яков Максимов
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1818
Дочь: Бурыкина Варвара Яковлева
Мать ребёнка: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно