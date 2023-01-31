Сысоева (Толмасова) Александра Петровна
Место рожденияг.Пятигорск
Дата рождения02.10.1941
Дата смерти31.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1941
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
24.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.2023
г. Пятигорск