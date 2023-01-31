Сысоева (Толмасова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Толмасова) Александра Петровна

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Место рождения

г.Пятигорск

Дата рождения

02.10.1941

Дата смерти

31.01.2023

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1941

Отец: Толмасов Петр Васильевич

Мать: Треглазова Анна (Оня) Васильевна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
24.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Тимофей Иванович

Смерть
31.01.2023
г. Пятигорск
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