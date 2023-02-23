Василиса Васильева
Место рожденияАндреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1791
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1803
Сын: Нестор Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Смерть
Неизвестно