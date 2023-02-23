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Василиса Васильева

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Место рождения

Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Николаевский район, Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Нестор Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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