Макарова (Чемекова) Ксения Ивановна
Место рожденияд. Арки-Починга (Осиновый ключ)
Дата рождения1901
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
11.02.1925
Дочь: Зорина (Макарова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович
Рождение ребёнка
08.01.1928
Рождение ребёнка
03.01.1931
Рождение ребёнка
?.11.1933
Рождение ребёнка
20.05.1937
Смерть
1946