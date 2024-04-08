Макарова (Чемекова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Чемекова) Ксения Ивановна

Место рождения

д. Арки-Починга (Осиновый ключ)

Дата рождения

1901

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1877 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

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1925 г.р.
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Чемекова (Якимова) Наталья Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Илья Макарович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович

Рождение ребёнка
11.02.1925

Дочь: Зорина (Макарова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович

Рождение ребёнка
08.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович

Рождение ребёнка
03.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович

Рождение ребёнка
?.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович

Рождение ребёнка
20.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Илья Макарович

Смерть
1946

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