Чемекова (Якимова) Наталья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемекова (Якимова) Наталья Тарасовна

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Место рождения

д. Тулбень Покровская церковь с. Марисола

Дата рождения

16.08.1877

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тулбень Покровская церковь с. Марисола
Наталия родилась 16 августа 878 гола починка Тулбени крестьянин из черемис Тараса Анисимовича и жена его Евдокия Ивановна, оба православные. Крестная: починка Тулбени из черемис Кирилл Григорьевич и... Показать все
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Макарова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: не указан

д. Арки-Починга (Осиновый ключ)
Смерть
1964
д. Теребень
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