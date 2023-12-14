Чемекова (Якимова) Наталья Тарасовна
Место рожденияд. Тулбень Покровская церковь с. Марисола
Дата рождения16.08.1877
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тулбень Покровская церковь с. Марисола
Наталия родилась 16 августа 878 гола починка Тулбени крестьянин из черемис Тараса Анисимовича и жена его Евдокия Ивановна, оба православные. Крестная: починка Тулбени из черемис Кирилл Григорьевич и... Показать все
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Макарова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: не указан
д. Арки-Починга (Осиновый ключ)
Смерть
1964
д. Теребень