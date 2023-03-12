Виницкий Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Виницкий Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Виницкая Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Виницкая Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно