Виницкий Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виницкий Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Виницкий Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Виницкая Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Виницкая Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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