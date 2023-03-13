Миногина (Щипакина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Щипакина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щипакинъ Петръ

Мать: Щипакина Ирина

Рождение ребёнка
05.12.1888

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Рождение ребёнка
28.07.1892

Дочь: Варганова Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1895

Сын: Миногинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1898

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1899

Дочь: Миногина Екатерина

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1902

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Миногина Агриппина

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1906

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1907

Дочь: Миногина Ирина

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1908

Дочь: Миногина Пелагея

Отец ребёнка: Миногинъ Артемий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Артемий

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