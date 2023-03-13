Миногина (Щипакина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Щипакинъ Петръ
Мать: Щипакина Ирина
Рождение ребёнка
05.12.1888
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
28.07.1892
Дочь: Варганова Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
04.06.1895
Сын: Миногинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
07.02.1898
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
25.11.1899
Дочь: Миногина Екатерина
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
17.06.1902
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Миногина Агриппина
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
08.04.1906
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
04.05.1907
Дочь: Миногина Ирина
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Рождение ребёнка
20.09.1908
Дочь: Миногина Пелагея
Отец ребёнка: Миногинъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Артемий