Москвичева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосквичева Анна Иванова

Москвичева Анна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Москвичевъ Калентий

Отец ребёнка: Москвичевъ Ермолай

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Москвичевъ Левъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Ермолай

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Ермолай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close