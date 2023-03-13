Москвичева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Москвичевъ Калентий
Отец ребёнка: Москвичевъ Ермолай
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Москвичевъ Левъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Ермолай
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичевъ Ермолай