Варвара
Место рожденияКостромская губерния Чухломской уезд Бушневская волость д. Бакланово
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Александр
Мать: не указана
Костромская губерния Чухломской уезд Бушневская волость д. Бакланово
Бракосочетание
1907
Муж: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
06.06.1908
Сын: Зайцев Александр
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Смерть
Неизвестно