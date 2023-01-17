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Варвара

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Место рождения

Костромская губерния Чухломской уезд Бушневская волость д. Бакланово

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Александр

Мать: не указана

Костромская губерния Чухломской уезд Бушневская волость д. Бакланово
Бракосочетание
1907

Муж: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
06.06.1908

Сын: Зайцев Александр

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Подлесново, Коровская волость, Чухломский уезд
Смерть
Неизвестно
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