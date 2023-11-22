Шевцов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Мать: Шевцова Любовь Семеновна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Сейдалиева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Шевцова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Круцких Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Шевцова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994