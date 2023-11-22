Шевцов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Шевцова Любовь Семеновна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Сейдалиева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Шевцова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Круцких Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Шевцова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Надежда Николаевна

Смерть
1994
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