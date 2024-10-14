Тарасова Пелагея Григорьевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

04.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Захар Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тарасов Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Крюкова (Тарасова) Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тарасов Савватий Захарович

Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гниломедова (Тарасова) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович

Смерть
04.12.1889
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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