Тарасова Пелагея Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти04.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тарасов Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Крюкова (Тарасова) Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тарасов Савватий Захарович
Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гниломедова (Тарасова) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Тарасов Захар Иванович
Смерть
04.12.1889