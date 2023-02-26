Абрамова (Новикова) Домна (Доминика) Никитина
Место рожденияд.Жиронинок
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.?.1896
.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
25.01.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1903
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.12.1907
Сын: Абрамов Георгий
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
Рождение ребёнка
24.08.1909
Дочь: Анна мл.
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1913
Дочь: Параскева Тимофеева
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1916
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Тимофеева
Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев
Смерть
Неизвестно