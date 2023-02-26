Абрамова (Новикова) Домна (Доминика) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Новикова) Домна (Доминика) Никитина

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Место рождения

д.Жиронинок

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Никита

Мать: ?

д.Жиронинок
Бракосочетание
07.?.1896

Муж: Абрамов Тимофей Мокиев

.с.Дмитриевское
Рождение ребёнка
25.01.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1903

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.12.1907

Сын: Абрамов Георгий

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

Рождение ребёнка
24.08.1909

Дочь: Анна мл.

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1913

Дочь: Параскева Тимофеева

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1916

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Тимофеева

Отец ребёнка: Абрамов Тимофей Мокиев

Смерть
Неизвестно
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