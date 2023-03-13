Бакановъ Дементий
Место рожденияСимбирский уездъ, деревня Тимошкино
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирский уездъ, деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1719
Сын: Бакановъ Василий
Мать ребёнка: Баканова Авдотья Семенова
Симбирский уездъ, деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1729
Сын: Бакановъ Иванъ
Мать ребёнка: Баканова Авдотья Семенова
Симбирский уездъ, деревня Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно