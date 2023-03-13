Бакановъ Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакановъ Дементий

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Место рождения

Симбирский уездъ, деревня Тимошкино

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирский уездъ, деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1719

Сын: Бакановъ Василий

Мать ребёнка: Баканова Авдотья Семенова

Симбирский уездъ, деревня Тимошкино
Рождение ребёнка
1729

Сын: Бакановъ Иванъ

Мать ребёнка: Баканова Авдотья Семенова

Симбирский уездъ, деревня Тимошкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Авдотья Семенова

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