Трофимов Гурий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1865
Жена: Фадеева Евдокия Захарова
Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Томск 170:9-894 Итат стр. 36 пн 14 3 февраля 1865 Д. Большой Косули ГУрий Федоров Трофимов правос. исповедания первым браком 18 той же дер. крестьянская дочь Евдокия Захарова Фаддеева прав. исповед. п... Показать все
Смерть
Неизвестно