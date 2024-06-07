Трофимов Гурий Федоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимов Гурий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1865

Жена: Фадеева Евдокия Захарова

Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Томск 170:9-894 Итат стр. 36 пн 14 3 февраля 1865 Д. Большой Косули ГУрий Федоров Трофимов правос. исповедания первым браком 18 той же дер. крестьянская дочь Евдокия Захарова Фаддеева прав. исповед. п... Показать все
Смерть
Неизвестно

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