Кутюгов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
01.10.1947
Дочь: Черноморцева Зинаида Cергеевна
Мать ребёнка: Кутюгова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно