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Кутюгов Сергей Васильевич

Место рождения

Ивановские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1947

Дочь: Черноморцева Зинаида Cергеевна

Мать ребёнка: Кутюгова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутюгова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутюгова Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутюгова Екатерина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутюгова Екатерина Семеновна

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