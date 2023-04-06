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Акилова Степанида Гаврилова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Акиловъ Кутуковъ Федотъ

Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Воробьева Пелагѣя

Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Акиловъ Степанъ

Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Акиловъ Андрей

Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акиловъ Трофимъ

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