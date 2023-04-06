Акилова Степанида Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Воробьева Пелагѣя
Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Акиловъ Степанъ
Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Акиловъ Андрей
Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Акиловъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акиловъ Трофимъ