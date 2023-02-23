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Зубарев Матвей Иванович

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зубарев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Зубарева Татьяна Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1877

Дочь: Коновалова Надежда Зубарева

Мать ребёнка: Зубарева Татьяна Степановна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Татьяна Степановна

Смерть
До 1895
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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