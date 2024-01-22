Костюк (Козий) Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Козий) Евдокия Моисеевна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

05.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1863

Отец: Козей Моисей Ефимович

Мать: Козей (Нещерет) Матрона Марковна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Костюк Григорий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Костюк Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Костюк Лука Григорьевич

Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1891

Сын: Костюк Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1893

Сын: Костюк Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Костюк Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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