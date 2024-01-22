Костюк (Козий) Евдокия Моисеевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1863
Бракосочетание
20.01.1885
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Костюк Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1887
Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1891
Сын: Костюк Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1893
Сын: Костюк Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1896
Отец ребёнка: Костюк Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно