Шибаева Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ
Орловка
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ
Орловка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ
Орловка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Иванъ