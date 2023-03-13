Шибаева Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШибаева Ирина Иванова

Шибаева Ирина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ

Орловка
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ

Орловка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ

Орловка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Шибаевъ Иванъ

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаевъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close