Ершов Флор 2 Сергеев
Место рождения
Дата рождения17.08.1901 ст.
Дата смерти28.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Митрофанов и законная жена его Ольга Стефанова,оба православные
Крещение
19.08.1901 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки запасной рядовой Иван Стефанов и той же деревни крестьянина Филимона Авраамова дочь девица Евдокия
Смерть
28.08.1901 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Сергея Митрофанова сын Флор (2 нед.)