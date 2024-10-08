Ершов Флор 2 Сергеев 17.08.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершов Флор 2 Сергеев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.08.1901 ст.

Дата смерти

28.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1860 или 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901 ст.

Отец: Ершов Сергей Митрофанов

Мать: Ершова Ольга Степанова Стефанова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Сергей Митрофанов и законная жена его Ольга Стефанова,оба православные
Крещение
19.08.1901 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки запасной рядовой Иван Стефанов и той же деревни крестьянина Филимона Авраамова дочь девица Евдокия
Смерть
28.08.1901 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Сергея Митрофанова сын Флор (2 нед.)

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