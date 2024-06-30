Корзун Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзун Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Корзун Александр Васильевич

Мать: Гончаренко Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михолапов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Михолапов Пётр Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михолапов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Михолапов Пётр Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михолапов Николай Петрович

Отец ребёнка: Михолапов Пётр Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михолапов Пётр Архипович

Смерть
Неизвестно

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