Корзун Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михолапов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Михолапов Пётр Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михолапов Сергей Петрович
Отец ребёнка: Михолапов Пётр Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михолапов Николай Петрович
Отец ребёнка: Михолапов Пётр Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно