Шатунова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Кириллова
Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834