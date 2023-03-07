Шатунова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Шатунов Ефрем Кириллов

Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шатунов Козьма Кириллов

Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Кириллова

Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Шатунов Федор Кириллов

Отец ребёнка: Шатунов Кирилл Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Кирилл Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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