(Минейчева) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Панкратович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Илларионович
Рождение ребёнка
03.02.1872 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Илларионович
Рождение ребёнка
12.06.1873 ст.
Сын: Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Федор Илларионович
Рождение ребёнка
01.08.1874 ст.
Дочь: Еадокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Илларионович
Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Илларионович
Смерть
Неизвестно