(Минейчева) Марфа Филипповна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Минейчева) Марфа Филипповна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Минейчев Филипп Спиридонович

Мать: Минейчева Екатерина Ильинична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Панкратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Илларионович

Рождение ребёнка
03.02.1872 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1873 ст.

Сын: Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Федор Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1874 ст.

Дочь: Еадокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1877 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Илларионович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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