Баяндин Егор Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Баяндин Дементий Тимофеевич
Мать: Федосия Ларионовна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филиппова
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)