Баяндин Егор Дементьевич 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Егор Дементьевич

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Баяндин Дементий Тимофеевич

Мать: Федосия Ларионовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филиппова

Смерть
После 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Карпунина (Дмитриево)

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