Сырина (Крайнова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырина (Крайнова) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Крайнов Александр Никифорович

Мать: Крайнова (Захарова) Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карина) Ольга

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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