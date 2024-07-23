Лисицын Иосиф Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицын Иосиф Фомич

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

02.11.1890 ст.

Дата смерти

07.02.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1890 ст.

Отец: Лисицын Фома Яковлевич

Мать: Лисицына Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисицына Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
27.05.1926

Сын: Лисицын Василий Осипович

Мать ребёнка: Лисицына Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.1929

Дочь: Завилейская (Лисицына) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Лисицына Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Лисицына Людмила Осиповна

Мать ребёнка: Лисицына Дарья Михайловна

Смерть
07.02.1948

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