Лисицын Иосиф Фомич
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения02.11.1890 ст.
Дата смерти07.02.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1890 ст.
Отец: Лисицын Фома Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1926
Мать ребёнка: Лисицына Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
11.12.1929
Дочь: Завилейская (Лисицына) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Лисицына Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Лисицына Людмила Осиповна
Мать ребёнка: Лисицына Дарья Михайловна
Смерть
07.02.1948