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Филиппов Филипп Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1888

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Надежда Филипповна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Военная служба
1916
Участник Первой мировой войны
Рождение ребёнка
31.01.1921

Дочь: Савина (Филиппова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1923

Сын: Филиппов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
07.03.1930

Дочь: Филиппова Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Вступление в колхоз
1931
Рождение ребёнка
1934

Сын: Филиппов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
1938

Сын: Филиппов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична

Ухтино, Монастырская волость, Кирилловский уезд
Работа или профессия
С 1947 по 1951
Председатель колхоза "Заря свободы" Киуйского с/совета Вашкинского района Вологодской области
Смерть
1951
Ухтино, Монастырская волость, Кирилловский уезд

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