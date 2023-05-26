Филиппов Филипп Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1888
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Надежда Филипповна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Военная служба
1916
Участник Первой мировой войны
Рождение ребёнка
31.01.1921
Дочь: Савина (Филиппова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1923
Сын: Филиппов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
07.03.1930
Дочь: Филиппова Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Вступление в колхоз
1931
Рождение ребёнка
1934
Сын: Филиппов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Сын: Филиппов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Анна Ильинична
Работа или профессия
С 1947 по 1951
Председатель колхоза "Заря свободы" Киуйского с/совета Вашкинского района Вологодской области
Смерть
1951