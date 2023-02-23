Чикин Александр НикитовичГерасимович
Место рожденияНовая Каховка Херсонской обл. Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Новая Каховка Херсонской обл. Украина
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чикин Александр Александрович
Мать ребёнка: Чикина Татьяна Фёдоровна
Барановка Николаевского р-на Ульяновской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чикина Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
Новая Каховка Херсонской обл. Украина