Чикин Александр НикитовичГерасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикин Александр НикитовичГерасимович

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Место рождения

Новая Каховка Херсонской обл. Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Каховка Херсонской обл. Украина
Рождение ребёнка
1946

Сын: Чикин Александр Александрович

Мать ребёнка: Чикина Татьяна Фёдоровна

Барановка Николаевского р-на Ульяновской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикина Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Новая Каховка Херсонской обл. Украина
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