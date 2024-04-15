Кукса Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.05.1908 ст.
Отец: Кукса Матвей Прокофьевич
Мать: Куксенко Мария Власовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF1-3?i=259&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.05.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
восприемник - Романченко Семен Данилович | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно