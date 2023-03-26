Алейникова Аксинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова Аксинья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Алейников Филипп Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алейников Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Алейников Егор Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Иванович

Смерть
Неизвестно
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