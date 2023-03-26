Алейникова Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алейников Филипп Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алейников Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Алейников Егор Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Иванович
Смерть
Неизвестно