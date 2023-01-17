Эссе Якоб Иоанн Франц Фридрих
Место рождения
Дата рождения06.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.03.1900
Жена: Эссе Лавизе (Лиза)
Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Работа или профессия
Неизвестно
Узини, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
батрак при корчме
Смерть
Неизвестно