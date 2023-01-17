Эссе Якоб Иоанн Франц Фридрих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эссе Якоб Иоанн Франц Фридрих

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Место рождения

Миерлауки, Īles pagasts, Dobeles novads

Дата рождения

06.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Миерлауки, Īles pagasts, Dobeles novads
Бракосочетание
04.03.1900

Жена: Эссе Лавизе (Лиза)

Залениеки, Bēnes pagasts, Dobeles novads
Работа или профессия
Неизвестно
Узини, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
батрак при корчме
Смерть
Неизвестно
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