Злаказов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1949
Сын: Злаказов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Злаказова (Вощинская) Лидия Павловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Поначево, Курагинский муниципальный район, Красноярский край