Злаказов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злаказов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1949

Сын: Злаказов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Злаказова (Вощинская) Лидия Павловна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Поначево, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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