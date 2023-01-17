Матрена Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семен Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Харлампиевич
Смерть
Неизвестно