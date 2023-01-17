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Матрена Герасимовна

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Место рождения

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Семен Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Харлампиевич

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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