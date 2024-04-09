(2Я Жена) Агафия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Егор Иванов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1829
Дочь: (Ермолаева) Доминика Егорова
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1832
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Ермолаева) Дария Егорова
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов
Смерть
Неизвестно