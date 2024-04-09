(2Я Жена) Агафия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(2Я Жена) Агафия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Егор Иванов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермолаев Антон Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ермолаев Терентий Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.01.1829

Дочь: (Ермолаева) Доминика Егорова

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Ермолаев Харитон Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Ермолаева) Дария Егорова

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолаев Евлампий Егоров

Отец ребёнка: Ермолаев Егор Иванов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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