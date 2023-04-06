Глазова Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1922
Сын: Фролов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Павел Александрович
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Валентина Алесандровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович
Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Лебединый, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)