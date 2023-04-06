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Глазова Наталья Михайловна

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Место рождения

Захарьино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1922

Сын: Фролов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Павел Александрович

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Валентина Алесандровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Фролов Александр Иванович

Карово Сперовского общества Вытегорской волости Вытегорского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Александр Иванович

Смерть
1947
Лебединый, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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