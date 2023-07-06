Жукова Галина Сосипаторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1963
Дата смерти06.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963
Рождение ребёнка
11.01.1986
Дочь: Полякова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Жуков Петр Егорович
поселок Тимирязевский
Рождение ребёнка
07.03.1988
Дочь: Сотникова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1990
Дочь: Бабаева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1993
Дочь: Рафанова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Петр Егорович
Смерть
06.07.2023