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Жукова Галина Сосипаторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1963

Дата смерти

06.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963

Отец: Карамаликов Сосипатр Германович

Мать: Карамаликова Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
11.01.1986

Дочь: Полякова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Жуков Петр Егорович

поселок Тимирязевский
Рождение ребёнка
07.03.1988

Дочь: Сотникова Дарья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.04.1990

Дочь: Бабаева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.09.1993

Дочь: Рафанова Наталья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Петр Егорович

Смерть
06.07.2023
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