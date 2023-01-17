Киселева Анна Полиевктова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич
Адищево, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич
Смерть
1895