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Киселева Анна Полиевктова

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Место рождения

Ивашево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1887

Муж: Киселев Павел Яковлевич

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Киселев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич

Адищево, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1895
Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
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