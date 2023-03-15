Proszkowska z Proszek h. Łada (Jawornicki h. Gozdawa) Lucyna
Место рожденияJawor, parafia Krępa
Дата рождения26.05.1846
Дата смерти14.08.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1846
Отец: Jawornicki H. Gozdawa Adolf
Мать: Aniela
Jawor, parafia Krępa
Рождение ребёнка
09.10.1867
Сын: Proszkowski Z Proszek H. Łada Franciszek Dionizy
Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian
Biejów
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Lucyna Kamila
Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian
Biejów
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1869
Promna