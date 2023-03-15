Proszkowska z Proszek h. Łada (Jawornicki h. Gozdawa) Lucyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиProszkowska z Proszek h. Łada (Jawornicki h. Gozdawa) Lucyna

Proszkowska z Proszek h. Łada (Jawornicki h. Gozdawa) Lucyna

avatar

Место рождения

Jawor, parafia Krępa

Дата рождения

26.05.1846

Дата смерти

14.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1846

Отец: Jawornicki H. Gozdawa Adolf

Мать: Aniela

Jawor, parafia Krępa
Рождение ребёнка
09.10.1867

Сын: Proszkowski Z Proszek H. Łada Franciszek Dionizy

Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Biejów
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Lucyna Kamila

Отец ребёнка: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Biejów
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Proszkowski Z Proszek H. Łada Lucjan Emilian

Смерть
14.08.1869
Promna
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close