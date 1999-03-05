Борисов Евгений Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Евгений Федорович

Борисов Евгений Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.03.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1999

Сын: Борисов Антон Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.2008

Сын: Шумков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.2016

Сын: Борисов Глеб Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.2019

Дочь: Борисова Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close