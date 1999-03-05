Борисов Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.03.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1999
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2008
Сын: Шумков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.2019
Дочь: Борисова Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности