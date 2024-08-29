Носова (Лукьянова) Валетина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1924
Дата смерти09.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1947
Отец ребёнка: Носов Василий Михайлович
Кривцовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.02.1950
Дочь: Мордвинова (Носова) Алевтина Васильевна
Отец ребёнка: Носов Василий Михайлович
Новая Слобода, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.09.1954
Дочь: Цвернова (Носова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Носов Василий Михайлович
Смерть
09.01.1994