Носова (Лукьянова) Валетина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Лукьянова) Валетина Григорьевна

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Место рождения

Вышнеольховатое, Щигровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

17.09.1924

Дата смерти

09.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышнеольховатое, Щигровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1947

Сын: Носов Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Носов Василий Михайлович

Кривцовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.02.1950

Дочь: Мордвинова (Носова) Алевтина Васильевна

Отец ребёнка: Носов Василий Михайлович

Новая Слобода, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.09.1954

Дочь: Цвернова (Носова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Носов Василий Михайлович

Вышнеольховатое, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
09.01.1994

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