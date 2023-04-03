Назарова Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Прасковья Григорьевна

Назарова Прасковья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Назарова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Назаров Роман

Рождение ребёнка
26.11.1914

Сын: Назаров Алексей Романович

Отец ребёнка: Назаров Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слиткова Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Назаров Роман

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.01.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close