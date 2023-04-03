Назарова Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Назарова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Назаров Роман
Рождение ребёнка
26.11.1914
Сын: Назаров Алексей Романович
Отец ребёнка: Назаров Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слиткова Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Назаров Роман
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.01.1943