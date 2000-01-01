Найштетик Александра Николаевна
Место рожденияБеларусь, Гомель
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Найштетик Николай
Мать: не указана
Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Найштетик Лариса Павловна
Отец ребёнка: не указан
Украина, Киев
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Салатова Вера Павловна
Отец ребёнка: Павел
Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Смерть
Неизвестно