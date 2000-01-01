Найштетик Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найштетик Александра Николаевна

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Место рождения

Беларусь, Гомель

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Найштетик Николай

Мать: не указана

Беларусь, Гомель
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Найштетик Лариса Павловна

Отец ребёнка: не указан

Украина, Киев
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Салатова Вера Павловна

Отец ребёнка: Павел

Беларусь, Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Смерть
Неизвестно
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