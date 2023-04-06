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Прокофьев Димитрий Димитриевич

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.10.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1794 ст.

Отец: Прокофьев Димитрий Прокофьевич

Мать: Прокофьева Наталья Лазаревна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Прокофьев Николай Димитриевич

Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Сын: Прокофьев Василий Димитриевич

Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Прокофьева Надежда Димитриевна

Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Прокофьев Стефан Димитриевич

Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прокофьева Феодосия Димитриевна

Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Анна Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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