Прокофьев Димитрий Димитриевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1794 ст.
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Прокофьев Николай Димитриевич
Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Прокофьев Василий Димитриевич
Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Прокофьева Надежда Димитриевна
Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Прокофьев Стефан Димитриевич
Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прокофьева Феодосия Димитриевна
Мать ребёнка: Аврамова Анна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврамова Анна Давыдовна
Смерть
Неизвестно