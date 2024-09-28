Коваль Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Ольга Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Харлампий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Анна Харлампиевна

Отец ребёнка: Коваль Харлампий

Казавчин, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
22.03.1919

Сын: Коваль Василий Харлампиевич (Харламович)

Отец ребёнка: Коваль Харлампий

Казавчин, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Коваль Алексей Харлампиевич

Отец ребёнка: Коваль Харлампий

Казавчин, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
05.12.1931

Дочь: Барановская (Коваль) Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Коваль Харлампий

Казавчин, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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