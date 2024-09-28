Коваль Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваль Харлампий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Анна Харлампиевна
Отец ребёнка: Коваль Харлампий
Рождение ребёнка
22.03.1919
Сын: Коваль Василий Харлампиевич (Харламович)
Отец ребёнка: Коваль Харлампий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коваль Алексей Харлампиевич
Отец ребёнка: Коваль Харлампий
Рождение ребёнка
05.12.1931
Дочь: Барановская (Коваль) Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Коваль Харлампий
Смерть
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область