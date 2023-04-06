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Кравченко Федот Прокофьевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876

Отец: Кравченко Прокофий Иванович

Мать: Кравченко Матрона Ивановна

Бракосочетание
29.04.1901

Жена: Кравченко Ольга Денисовна

Рождение ребёнка
01.03.1909

Дочь: Антонина Федотовна

Мать ребёнка: Кравченко Ольга Денисовна

Рождение ребёнка
25.11.1915

Дочь: Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Кравченко Ольга Денисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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