Кравченко Федот Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1876
Бракосочетание
29.04.1901
Рождение ребёнка
01.03.1909
Дочь: Антонина Федотовна
Мать ребёнка: Кравченко Ольга Денисовна
Рождение ребёнка
25.11.1915
Дочь: Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Кравченко Ольга Денисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно