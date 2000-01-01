Коробейников Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Коробейников Михаил Павлович
Мать ребёнка: Коробейникова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Коробейникова Христина Павловна
Мать ребёнка: Коробейникова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно