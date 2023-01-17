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Мосалев Лев Николаевич

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Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.01.1935

Дата смерти

22.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1935

Отец: Мосалев Николай Степанович

Мать: Мосалева Екатерина Андреевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
22.11.1991
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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