Мосалев Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1935
Дата смерти22.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1935
Рождение ребёнка
07.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
22.11.1991
Похороны
Неизвестно